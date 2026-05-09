Adıyaman Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen 'Uluslararası Sahabe ve Safvan B. Muattal Sempozyumu'nun açılış programı gerçekleştirildi.

Adıyaman Valiliği, Adıyaman Belediyesi, Kahta Belediyesi ve Adıyaman İl Müftülüğü iş birliğiyle Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda düzenlenen programa akademisyenler, ilim insanları, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Program, saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve sinevizyon gösterimiyle başladı.

Açılışta konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mehmet Keleş, bu yıl 'Sahabe ve Kardeşlik Hukuku' temasıyla düzenlenen sempozyumda kardeşlik, merhamet ve birlikte yaşama ahlakının ele alındığını ve Safvan Bin Muattal'ın sahabe ahlakının önemli temsilcilerinden biri olduğunu belirten Keleş, kabrinin Adıyaman'da bulunmasının şehre manevi sorumluluk yüklediğini ifade etti.

Açılış konferansında konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir ise 'sahabenin ortaya koyduğu kardeşlik hukukunun günümüz toplumları için de önemli bir rehber olduğunu' ifade etti.

Program, hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.