Adıyaman Belediyesi'ne bağlı Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü Gündüz Bakımevi'nde Anneler Günü dolayısıyla piknik ve şenlik etkinliği düzenlendi. Etkinlikte anneler ve çocuklar bir araya gelirken, renkli görüntüler ortaya çıktı.

Başkan Tutdere Ailelerle Buluştu

Yaklaşık 80 öğrenci ve 7 sınıfın katılımıyla gerçekleştirilen programa Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de katıldı. Başkan Tutdere, annelerle sohbet ederek Anneler Günü'nü kutladı, çocukların etkinliklerine eşlik etti.

Anneler ve Çocuklar Birlikte Piknik Yaptı

Yeni Mahalle Çocuk Kampüsü bahçesinde düzenlenen etkinlikte çocuklar, anneleriyle birlikte oyunlar oynadı, çeşitli etkinliklere katıldı. Aileler ise evlerinde hazırladıkları yiyecekleri paylaşarak piknik yaptı.

Etkinlik, hem çocuklar hem de aileler için keyifli bir sosyal buluşmaya dönüşürken, veliler çocuklarının güvenli ve nitelikli bir ortamda eğitim almasının kendileri için büyük bir rahatlık olduğunu ifade etti.

Velilerden Tutdere'ye Teşekkür

Programa katılan veliler, çocuk kampüsünden duydukları memnuniyeti dile getirerek hizmetin önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Velilerden Meltem Yalçın, 'Çocuklarla böyle bir etkinlik yapmak çok güzel. Bu imkânı sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere'ye de böyle bir kurumu mahallemize kazandırdığı için teşekkür ederiz' dedi.

Bir diğer veli Güllü Taviş Ariş ise, 'Çocuğumu buraya güvenle ve huzurla bırakabiliyorum. Çalışan bir anne olarak bu bizim için çok önemli. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sakine Önal Işık da, 'Çocuğum burada çok memnun. Bu etkinlik çocuklar için farklı ve güzel bir gün oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum' dedi.

Velilerden Sercan Taner Malkar ise, 'Burası bizim için büyük bir imkân oldu. Öğretmeninden personeline kadar herkesten çok memnunuz. Anneler Günü etkinliği için ayrıca teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Çocuklardan Renkli Görüntüler

Etkinlik boyunca çocuklar arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte keyifli vakit geçirirken, Anneler Günü'nün coşkusu kampüs bahçesine yansıdı.

Kaynak : PERRE