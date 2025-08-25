MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, “Malazgirt’te atılan adım, bugünlere kadar uzanan Türk varlığının temel taşı olmuştur” dedi.

Malazgirt Zaferi’nin bir birlik ruhuyla kazanıldığının altını çizen Başkan Önat, “26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan’ın önderliğinde kazanılan Malazgirt Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil; Türk milletinin kaderini değiştiren, Anadolu’yu ebedi vatan haline getiren büyük bir dönüm noktasıdır. Malazgirt, Türk’ün bileğinin gücüyle, imanının kudretiyle ve birlik ruhuyla nasıl destan yazdığının en büyük delilidir. Malazgirt’te atılan adım, bugünlere kadar uzanan Türk varlığının temel taşı olmuştur. Bu topraklarda hür ve bağımsız yaşamamızın, millet olarak dik duruşumuzun kaynağı işte bu büyük zaferdir. Bizler için Malazgirt, sadece geçmişin bir hatırası değil, geleceğe yürüyüşümüzde yolumuzu aydınlatan bir meşaledir” dedi.

Başkan Önat, açıklamasının devamında Sultan Alparslan’ın mirasının bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından korunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türk milletine ebedi yurt kazandıran Sultan Alparslan’ın manevi mirası, bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin kararlı ve milli duruşuyla yaşatılmaktadır. Sayın Bahçeli, Türk milletinin birlik ve beraberliğini, Anadolu’daki varlığımızı tehdit eden her türlü unsura karşı Malazgirt ruhuyla savunmaktadır.

Türk milleti olarak bin yıldır bu coğrafyada Malazgirt ruhuyla varız. Bugün de aynı ruh ve inançla, birlik ve beraberlik içinde, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı duracak güçteyiz. Sultan Alparslan’ı, aziz ecdadımızı ve Malazgirt destanının kahramanlarını rahmetle, minnetle anıyor; bu zaferin şanını gönlümüzde daima yaşatıyoruz.”

Kaynak : PHA