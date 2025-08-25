TÜİK verilerine göre, Adıyaman'da erkek nüfusunun kadın nüfusundan 8 bin 043 kişi daha fazla olduğu görüldü.

Açıklanan verilere göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 292 bin 567 kişi artarak 85.664.944 kişiye ulaştı. Türkiye’de erkek nüfus 42.853.110 kişi olurken kadın nüfus ise 42.811.834 kişiye yükseldi.

Adıyaman’da adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre ise, toplam nüfus 2022 yılında 635 bin 169 kişi iken, 2023 yılında 604 bin 978’e geriledi. 2024 yılında ise toplam nüfus 611 bin 037’ye yükseldi.

6 Şubat 2023 depremi nüfus oranlarını etkiledi

İstatistiklere göre, 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremle birlikte, Adıyaman’ın nüfusu 635 bin 169 iken 2023 yılında 30 bin 191 kişi azalarak 604 bin 978’e gerilerken, 2024 yılı itibariyle de bir önceki yıla göre 6 bin 059 kişi artarak 611 bin 037’ye yükseldiği görüldü.

Erkek nüfusu kadın nüfusundan daha fazla

Adıyaman’da 2024 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi istatistiklerine göre, erkek nüfusu 309 bin 540 kişi iken, kadın nüfusu 301 bin 497 kişi olarak kaydedildi. Böylece, erkek nüfusu kadın nüfusundan 8 bin 043 kişi daha fazla olarak dikkat çekti.

Kaynak : PHA