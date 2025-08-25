Avrupalı belediye başkanları 155 gündür Silivri’de tutuklu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için önümüzdeki hafta İstanbul’a geliyor. Başkan Nardella, Avrupalı belediye başkanlarıyla birlikte, haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep etmek üzere İstanbul’a gelerek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile dayanışma göstereceklerini duyurdu.

Başkan Nardella yaptığı açıklamada, AB’nin bu duruma göz yumamayacağının altını çizerek, “Altı ay önce İstanbul’da arkadaşım Ekrem İmamoğlu’nu kucakladım. Bir ay sonra Silivri’de hapse atıldı ve CHP’li 16 belediye başkanı ile birlikte halen orada tutuluyor. Avrupalı belediye başkanları önümüzdeki hafta İstanbul’a gelerek dayanışma gösterecek ve haksız yere tutuklananların serbest bırakılmasını talep edecek. AB bu duruma göz yumamaz. Demokrasi ve insan haklarını ihlal eden hükümetlerle ticaret anlaşmaları yapılmamalı” dedi.

