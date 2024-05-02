Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek Patentle Türkiye - Üniversiteler Patent Yarışması’na, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılması için davette bulundu.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarınların mimarı Milli Teknoloji Hamlesi’nin neferleri olan gençleri, Türkiye'nin ve insanlığın geleceği için düşünmeye, icat etmeye ve üretmeye teşvik ettiklerini belirtti.

"Patentle Türkiye-Üniversiteler Patent Yarışması" nın TÜRKPATENT tarafından bu yıl 4’üncüsünü gerçekleşeceğini belirten Bakan Kacır, 1 Mayıs 2024 tarihi itibariyle başlayan başvuruların 15 Aralık 2024 tarihine kadar devam edeceğini duyurdu.

‘Bir buluşum var’ diyen, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi bu yarışmaya katılmaya davet eden Bakan Kacır, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerin 15 Aralık 2024 tarihine kadar TÜRKPATENT Elektronik Başvuru Sistemi – EPATS https://epats.turkpatent.gov.tr/ üzerinden online olarak başvuru yapabileceğini kaydetti.

YARIŞMA ÖDÜLLER

Öte yandan dereceye girenlerden birinciye 100 bin TL, ikinciye 80 bin TL, üçüncüye 60 bin TL, dördüncü ila altıncıya 50 bin TL, yedinci ila onuncuya 40 bin TL ve on birinci ila yirminciye 30’ar bin TL olmak üzere toplamda 850 bin TL ödül verileceği bildirilirken, ulusal ve uluslararası buluş fuarlarına katılım ödülü verileceği kaydedildi.

Ayrıca, yarışma başvurusu kapsamına yapılacak olan patent başvurularının; başvuru, araştırma raporu ve inceleme raporu ücretleri de TÜRKPATENT tarafından karşılanacak.