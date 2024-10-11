Hastanede yatan hasta servislerinde bulunan hasta ve refakatçileri ziyaret ederek sağlık durumları hakkındaki gelişmeleri yakından takip eden hastane Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, servis sorumlularından yatan hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi alarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ziyaret esnasında hasta ve hasta yakınları Başhekimimiz Doç. Dr. Mehmet Şirik'e başarılar dileyerek, hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiler.

Öte yandan Başhekim Doç. Dr. Mehmet Şirik, birimlerde görevli olan personellerle bir araya gelerek talep, ihtiyaç ve tavsiyelerini dinleyerek not aldı. Personeller ise her hafta rutin haline getirdiği ziyaretlerden ötürü teşekkür etti.



Kaynak : PHA