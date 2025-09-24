Vatandaşların sağlık hizmetlerinden tam kapasite ile faydalanabilmeleri için Kahta Devlet Hastanesi’nde çalışmalar devam ediyor. Sağlık hizmetlerini güçlendirmek adına çok önemli bir adım attıklarına dikkat çeken Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, “Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz Anjiyo Ünitesi yapım çalışmalarına bugün başlandı. Özellikle kalp ve damar hastalıklarında erken müdahale imkânı sağlayacaktır. Vatandaşlarımızın Adıyaman ve çevre illere sevkini azaltacak bu gelişmeyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu önemli yatırımın hastanemize kazandırılmasında emeği geçen başta Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan’a ve Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik olmak üzere emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kâhta’mıza ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Kaynak : PHA