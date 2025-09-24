Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi öncülüğünde, Avrupa Birliği finansmanıyla ve Türkiye Belediyeler Birliği ile UNDP iş birliğinde kurulan Dijital Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açılacak.

“Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri” Projesi kapsamında Adıyaman Belediyesi bünyesinde hayata geçirilen Dijital Gençlik Merkezi’nde, yazılım geliştirici, yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanı, dijital tasarımcı ve e-ticaret uzmanı gibi alanlarda geleceğin mesleklerine yön verecek bilgi ve beceriler kazandırılacak.

Aynı zamanda, Dijital Gençlik Merkezi’nde belirlenen mesleklere yönelik yazılım, robotik kodlama, yapay zeka, veri analizi, 3 boyutlu yazıcı teknolojileri gibi eğitimler detaylı olarak verilecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Birliği destekli “Bugünün Gençleri, Geleceğin Meslekleri” projesi kapsamında Dijital Gençlik Merkezi açılıyor! Geleceğin teknolojileriyle tanışmak, dijital becerilerini geliştirmek ve kariyerine yön vermek isteyen tüm gençleri bekliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açılış töreni 25 Eylül Perşembe günü, saat 11.00’da AKEM Binası’nda (Eski Şire Pazarı Yeri) gerçekleştirilecek.

Kaynak : PHA