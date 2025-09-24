Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi’nin aldığı karara göre, 25 Eylül 2025 tarihinden itibaren 12:00 – 00:00 ile 00:00-12:00 saatleri arasında, iki farklı zaman diliminde yapılan su dağıtımı mahalle bazında değişti.

12:00 İle 00:00 Saatleri Arasında Su Verilecek Mahalleler:

Cumhuriyet Mahallesi – Müftülük Caddesi doğusu ile 2. Çevreyolu güneyi arasında kalan kısım,

Fatih, Kayalık ve Malazgirt Mahalleleri – 2. Çevreyolu güneyi,

Yeşilyurt Mahallesi – Terminal Caddesi güneyi,

Siteler, Mehmet Akif, Turgut Reis, Sıratut, Yenipınar, Eskisaray ve Hocaömer Mahalleleri

İmamağa, Bahçelievler, Yunus Emre, Bahçecik, Kapcami, Musalla, Ulucami, Varlık ve Mara Mahalleleri,

Yavuz Selim Mahallesi – Müftülük Caddesi doğusu,

Altınşehir Mahallesi – Atatürk Bulvarı güneyi.

Gece Yarısından İtibaren, Yani 00:00 İle 12:00 Saatleri Arasında Su Verilecek Mahalleler:

“Fatih, Kayalık ve Malazgirt Mahalleleri – 2. Çevreyolu kuzeyi,

Yeşilyurt Mahallesi – Terminal Caddesi (Dede Yolu) kuzeyi,

Cumhuriyet Mahallesi – 2. Çevreyolu kuzeyi ile Müftülük Caddesi batısı

Yeni Mahalle, Karapınar, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan,

Sümer Evler, Alitaşı ve Yavuz Selim Mahalleleri,

Altınşehir Mahallesi – Atatürk Bulvarı kuzeyi

Kaynak : PHA