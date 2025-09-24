Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediyesi’nin aldığı karara göre, 25 Eylül 2025 tarihinden itibaren 12:00 – 00:00 ile 00:00-12:00 saatleri arasında, iki farklı zaman diliminde yapılan su dağıtımı mahalle bazında değişti.
12:00 İle 00:00 Saatleri Arasında Su Verilecek Mahalleler:
Cumhuriyet Mahallesi – Müftülük Caddesi doğusu ile 2. Çevreyolu güneyi arasında kalan kısım,
Fatih, Kayalık ve Malazgirt Mahalleleri – 2. Çevreyolu güneyi,
Yeşilyurt Mahallesi – Terminal Caddesi güneyi,
Siteler, Mehmet Akif, Turgut Reis, Sıratut, Yenipınar, Eskisaray ve Hocaömer Mahalleleri
İmamağa, Bahçelievler, Yunus Emre, Bahçecik, Kapcami, Musalla, Ulucami, Varlık ve Mara Mahalleleri,
Yavuz Selim Mahallesi – Müftülük Caddesi doğusu,
Altınşehir Mahallesi – Atatürk Bulvarı güneyi.
Gece Yarısından İtibaren, Yani 00:00 İle 12:00 Saatleri Arasında Su Verilecek Mahalleler:
“Fatih, Kayalık ve Malazgirt Mahalleleri – 2. Çevreyolu kuzeyi,
Yeşilyurt Mahallesi – Terminal Caddesi (Dede Yolu) kuzeyi,
Cumhuriyet Mahallesi – 2. Çevreyolu kuzeyi ile Müftülük Caddesi batısı
Yeni Mahalle, Karapınar, Yeni Sanayi, Barbaros Hayrettin, Mimar Sinan,
Sümer Evler, Alitaşı ve Yavuz Selim Mahalleleri,
Altınşehir Mahallesi – Atatürk Bulvarı kuzeyi
