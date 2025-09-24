Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir Sındırgı’da son 3 günde M4,6, M4,2 ve M4,7 büyüklüğündeki depremlerin, önceki M6,1, M5,1 ve M5,0 sarsıntılarıyla boşalmayan gerginliği gösterdiğini belirtti. “Büyük deprem şaşırtır ama yapılar yorgun, halk tedirgin. Artçılar uzun sürecek,” diyerek TOKİ konutlarına taşınmayı önerdi.BURSA (İGFA) - Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından Balıkesir Sındırgı’daki sismik hareketliliğe ilişkin uyarıda bulundu.

Prof. Dr. Ercan, son 3 günde meydana gelen M4,6, M4,2 ve M4,7 büyüklüğündeki depremlerin, bölgedeki gerilimin hâlâ yüksek olduğunu gösterdiğini ifade ederek, önceki M6,1, M5,1 ve M5,0 depremlerinin gerilimi tam boşaltamadığını belirtti. “Yer ıkınıyor, geri kalan gerilimi boşaltamıyor" diyen Ercan, "Büyük deprem olması şaşırtır, ancak Sındırgı’daki yapılar yorgun. Halk tedirgin. Artçı depremlerin oluşumu uzun sürecek, tıpkı aynı kırığın uzantısındaki Simav depremi gibi” diye konuştu.

Bölgedeki risklere dikkat çeken Prof. Dr. ahmet Ercan, “Sındırgı’da yapılan TOKİ konutları sağlam yerde sağlam yapılardır. Bir an önce halkın bu kesime taşınması önerilir” diyerek acil önlem çağrısı yaptı.