Hastanın hayati riski nedeniyle acil ameliyata alınması gerektiği belirlenirken, operasyon total sirkülatuar arrest yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi. Bu müdahalede, hastanın dolaşımı geçici olarak durduruldu ve cerrahi işlem uygulandı.

Hayat Kurtaran Teknik: Total Sirkülatuar Arrest

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklamalarda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Cengiz Güven, kalp ve büyük damar cerrahilerinde kullanılan total sirkülatuar arrest tekniğinin, hastanın vücut ısısının 20°C’ye kadar düşürülerek kan dolaşımı ve solunumun geçici olarak durdurulmasını içerdiğini belirtti.

Güven, bu yöntem sayesinde cerrahların kanamasız bir ortamda çalışabildiğini, beynin oksijensizliğe karşı direncinin artırıldığını ifade etti. Operasyon sürecinde, hastanın kalp-akciğer makinesine bağlanarak soğutulduğu, ardından dolaşımın tamamen durdurulduğu ve cerrahi müdahalenin titizlikle tamamlandığı belirtildi.

Yaklaşık 35 dakika süren kritik operasyonun ardından, hasta yavaşça ısıtılarak normal dolaşım sistemine döndürüldü.

Operasyonu Gerçekleştiren Ekip

Hayati öneme sahip bu ameliyat, Kalp ve Damar Cerrahisi Doç. Dr. Cengiz Güven ve ekibi ile Anestezi ve Reanimasyon ekibinden Doç. Dr. Nezir Yılmaz tarafından gerçekleştirildi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kasım Turgut, bölgede nadir gerçekleştirilen ve Adıyaman’da ilk kez uygulanan kritik ameliyatı başarıyla tamamlayan ekibi tebrik etti. Başhekim Turgut, 6 Şubat depremi sonrası başta kalp merkezimiz olmak üzere bütün birimlerimizde vatandaşın ihtiyacı doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri yaptıklarını ve koşulların hergün daha iyiye gittiğini ifade etti.

Kaynak : PHA