Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeye ilişkin tüm detayları paylaştı

1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

'81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.'

2. Kampanyaya kimler başvurabilecek?

'18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.'

3. Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?

'Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5'

'Engelli vatandaşlarımız: %5'

'Emekli vatandaşlarımız: %20'

'3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10'

'Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20'

'Diğer alıcı adayları'

4. 'Genç' kategorisine kimler başvurabilecek?

'10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.'

5. 'Üç ve daha fazla çocuklu aileler' kategorisine kimler başvurabilecek?

'Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.'

6. İkamet şartları nelerdir?

'Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

'Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri' kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olması gerekecek.'

7. Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

'Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.'

8. Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak, İstanbul ve Anadolu illeri için koşullar değişecek mi?

'Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.'

9. Kurada çıkmayanlar başvuru ücretlerini alabilecek mi?

'Evet.'

10. Başvurular hangi kanallardan yapılacak?

'T.C. Ziraat Bankası A.Ş., T. Halk Bankası A.Ş., T. Emlak Katılım Bankası A.Ş. şubeleri aracılığıyla veya e-devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.'

11. e-Devlet başvurusunda ödeme nasıl yapılır?

'Sistemin verdiği IBAN'a, EFT/havale/ATM yoluyla ödeme yapılmalıdır. Süresinde yapılmazsa başvuru iptal olur.'

12. Bir hane halkı adına birden fazla başvuru yapılabilir mi?

'Hayır. Bir hane halkı adına, aynı kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.'

13. Projede konutlar hangi büyüklükte olacak?

'Proje kapsamında 200 bin adet 80 metrekarelik 2+1, 150 bin adet 65 metrekarelik 2+1 ve 150 bin adet 55 metrekarelik 1+1 konut satışa sunulacak.'

Bakan Murat Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, X hesabından yaptığı paylaşımda projeye büyük ilgi olduğunu belirterek şunları kaydetti:

'Yüzyılın Konut Projesi'ne vatandaşlarımızın ilgisi büyük. Projemize ilişkin birçok soru alıyoruz. En çok merak edilen soruları yanıtladık.'

