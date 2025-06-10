AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan ve beraberindeki heyet, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından, projeler için Sağlık Bakanlığı ile anlaşma sağlandığını ve imzaların atıldığını duyurdu.



Ziyarette, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Resul Kurt, Av. Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile birlikte İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik de yer aldı. Görüşmelerde, Adıyaman'da süren sağlık yatırımları ve planlanan projeler ele alındı. 2025 yılı bütçesine dâhil edilmesi planlanan 12 Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımı konusunda fikir birliğine varıldı.

“Devam eden yatırımlar ile gelecekte yapılacak projeleri sunduk”

Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Milletvekili arkadaşlarımız ve İl Sağlık Müdürümüz ile birlikte, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na Adıyaman ve ilçelerimizde devam eden yatırımlar ile gelecekte yapılacak projeleri sunduk. Deprem sonrası sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına 12 Aile Sağlığı Merkezi’nin yapımı konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimiz sonuç vermeye başladı, hayırlı olsun” dedi.

“Adıyaman, sağlık alanında bölgenin dikkat çeken şehirlerinden biri olacak”

Şan, 2025 bütçesinde yer alacak bu projelerin kısa süre içinde inşa sürecine başlayacağını ifade ederek, “Vatandaşlarımız artık daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlık hizmetine ulaşacak. Adıyaman, sağlık alanında bölgenin dikkat çeken şehirlerinden biri olacak. Başlayacak olan Aile Sağlığı Merkezlerimiz ve bundan sonraki projelerimiz halkımıza şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Kaynak : PHA