Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, Adıyaman Valiliği’ni ziyaret ederek, Vali Dr. Osman Varol ile bir araya geldi. Buluşmada, Bakanlık tarafından Adıyaman’da gençlik ve spor alanında yapılan mevcut yatırımlar ve spor hizmetlerinin niteliğinin artırılmasına yönelik geleceğe dönük hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında değerlendirme yapıldı.

Kaynak : PHA