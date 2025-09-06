TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, BBP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Gürbüz, MYK üyesi Tamer Çetiner, Elazığ İl Başkanı Ömer Ertan, Malatya İl Başkanı Abdulvahap Karaman, Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Çiçek ve Adıyaman İl Başkanı Basri Atcı katıldı. Programın ev sahipliğini ise TPAO Bölge Müdürü Mahmut Utmanoğulları yaptı.



Toplantıda Mustafa Destici, deprem sonrası yeniden imar sürecinden, KİT’lerdeki taşeron işçilerin kadro beklentisine, “Terörsüz Türkiye” süreci ve CHP’nin kongre tartışmalarına kadar birçok konuda soruları yanıtladı.



Deprem süreci ve yeniden imar: “Adıyaman’ın yaraları hızla sarılıyor”



Destici, konuşmasının başlangıcında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı ve Adıyaman’ın yaşadığı büyük yıkıma değindi:



“Takriben iki buçuk yıl önce ülkemiz büyük bir deprem felaketi yaşadı. 11 ilimiz etkilendi ama Adıyaman başta olmak üzere 3–4 ilimiz neredeyse 100 yılın afetini yaşadı. Sadece Adıyaman’da 20 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Bu kayıplar arasında partimizin il başkanı Nihat Komşu ağabeyimiz ve eşinin de bulunması bizim için ayrıca büyük bir acıdır. Ben bir kez daha tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”



Destici, deprem sonrası devletin tüm imkânlarını seferber ettiğini belirterek, sürecin kalıcı konutlara kadar ulaştığını söyledi:



“Depremin ilk gününden bu yana devletimiz depremzedelerimizin yanında oldu. Önce çadır kentler, sonra konteyner kentler kuruldu. Şimdi de kalıcı konutlar teslim ediliyor. Bugün Malatya’da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 300 bininci konutun teslim töreni yapılacak. Yıl sonuna kadar 450 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Konutların yanı sıra yollar, altyapı, hastaneler, okullar, parklar ve çevre düzenlemeleri de eş zamanlı olarak tamamlanıyor. Adıyaman yeniden ayağa kalkıyor.”



Deprem öncesi hazırlığın önemine dikkat çeken BBP lideri, şunları kaydetti:



“Deprem sonrası yapılanlar kıymetli ama esas olan deprem öncesinde hazırlıklı olmaktır. Sadece binalarımızı değil, insanlarımızı da bilinçlendirmemiz gerekir. Kentsel dönüşümde direnç gösterilmemeli. Depremin ülkemizin gerçeği olduğunu unutmadan, hazırlıklarımızı buna göre yapmalıyız.”



KİT’lerde taşeron işçilerin kadro beklentisi: “Deprem olmasa çoktan çözülmüştü”



Gazetecilerin, KİT’lerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması sürecine ilişkin sorusu üzerine Mustafa Destici şu değerlendirmeyi yaptı:



“KİT’lerde çalışan taşeronların sayısı 80 bin civarında. Bunların kadroya geçmesi muhakkak olmalıydı. Biz başından beri bu talebi savunduk, seçim öncesi hazırlık da yapılmıştı. Ancak 6 Şubat depremi gerçekleşince bu süreç kaldı. Depremin çıplak maliyeti 100 milyar dolar, yan maliyetlerle birlikte 4 trilyon 100 milyar liraya ulaşıyor. Bu da bütçenin üçte biri demektir.



Deprem yaşanmamış olsaydı, 2023 seçimleri öncesinde bu kardeşlerimizin kadroya geçiş işlemleri tamamlanmış olacaktı. Ancak biz buna rağmen kadroya alınmaları gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Sadece kamuoyuna değil, ilgili tüm makamlara da söyledik. İnancım odur ki önümüzdeki dönemde, bu yıl olmasa bile gelecek yıl bu mesele çözülecek. KİT’lerde çalışan taşeron işçiler hak ettikleri kadroya kavuşacak.”



“Terörsüz Türkiye” süreci: “Cumhur İttifakı iyi niyetli ama karşımızdakilere güvenmiyoruz”



Gazetecilerin en çok merak ettiği konulardan biri “Terörsüz Türkiye” süreci oldu. Destici, Cumhur İttifakı’nın iyi niyetinden şüphe etmediklerini ama muhataplara güvenmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:



“Bizim bu sürece bakışımız çok net. Cumhur İttifakı’nın iyi niyetle adım attığından şüphemiz yok. Fakat muhatap alınanlara güvenmiyoruz. Neden? Çünkü geçmişten tecrübemiz var. Daha önce de benzer süreçler yaşandı ama olumsuz sonuçlandı. Çünkü PKK’nın ve Suriye, Irak, Avrupa yapılanmalarının ipleri ABD, Fransa, İngiltere ve İsrail’in elinde. Onlar ‘silah bırak’ demeden silah bırakmazlar, ‘feshedin’ demeden feshetmezler.



Bugün Türkiye’de zaten terör kalmamıştır. Doğu’da, Güneydoğu’da, Hakkari’den Van’a, Diyarbakır’dan Ağrı’ya kadar teşkilatlarımız var, belediyelerimiz çalışıyor. PKK’nın Türkiye’de silahlı gücü kalmamıştır. Dolayısıyla yalnızca Türkiye içindeki PKK’nın silah bırakması yeterli değildir. Irak’taki, Kandil’deki, Suriye’nin kuzeyindeki bütün yapılar silah bırakmadıkça, bu yapıların tamamı feshedilmedikçe süreç tamamlanmış olmaz. Bizim bu konudaki duruşumuz nettir.”



CHP’deki kongre süreci ve yargı tartışmaları: “Hukuka saygı herkes için şarttır”



Destici’ye CHP’nin mahkemeye taşınan kongre süreci ve yolsuzluk dosyalarıyla ilgili sorular da yöneltildi. BBP Genel Başkanı şu değerlendirmeyi yaptı:



“Ben CHP’nin iç meselesine girmek istemem. Ancak genel bir ilkeyi hatırlatmak isterim. Hepimiz hukuka saygılı olmak zorundayız. Hakimlere, savcılara hakaret ederek sonuç alınmaz. Bu adalet sistemimize zarar verir. Eleştiri yapılabilir ama hukuk içinde ve saygı çerçevesinde olmalıdır.



Belediyeler üzerinden yürüyen yolsuzluk dosyaları zaten yargının elindedir. Herkes hukukun sonucunu beklemelidir. Adıyaman’da da süreç yaşandı ve belediye başkanı görevine iade edildi. Dün de Beykoz Belediye Başkanı tahliye edildi. Demek ki hukuk işliyor. Kongrelerle ilgili mesele ise siyasi partiler kanunu çerçevesinde değerlendirilir. Ancak işin ceza hukuku boyutu varsa o zaman mesele farklıdır. CHP köklü bir parti, hukukçuları güçlü. Mücadelesini hukuk içinde yürütmelidir.



Adalet yavaş işleyebilir ama mutlaka menzile varır. Hepimizin arzusu yargının daha hızlı işlemesidir. Uzayan tutukluluklar ve yavaş davalar çözülürse birçok problem de kendiliğinden ortadan kalkacaktır.”

Kaynak : PHA