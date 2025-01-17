İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Kasım Turgut'un eşlik ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, tam kapasite hizmet vermeye başlayan ek bina Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Mehmet Şirik'ten sağlık alanındaki çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın daha sonra tedavisi devam eden hastalara geçmiş olsun dileklerini ilerek, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

"İnsanlık Merhamet Üzerine Kurulmuştur" düsturuyla Adıyaman'a yakışır bir hastane olduğunu ve hayırlı olmasını dileyen Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, hasta ve hasta yakınlarıyla sohbet ederek, çalışanlara başarılar diledi.



Kaynak : PHA