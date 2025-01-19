Bakan Tunç, uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Avukatlarımız, akıllı telefonları üzerinden davalarını takip edebilecekleri uygulamayı 2018 yılından bu yana 360 binin üzerinde indirdi. 2024’de de avukatlarımız CELSE’yi 47 bin 154 kez telefonlarına yükledi," dedi.

CELSE Mobil Uygulaması Avukatlara Kolaylık Sağlıyor

Adalet Bakanı Tunç, CELSE uygulamasının yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu olduğunu vurguladı. Bakan Tunç, uygulamanın, avukatların dosyalarına ait bilgilere rahatça ulaşmalarını sağladığını belirterek, “Hak arama hürriyetinin teminatı, serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımız için yürüttüğümüz çalışmaları daha da güçlendireceğiz,” ifadelerini kullandı.

CELSE sayesinde avukatların duruşmalarına katılım, keşif işlemleri ve dosya işlemleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, avukatlar bu uygulama üzerinden vekil oldukları dosyaların evraklarını görüntüleyebiliyor, anlık bildirimlere ulaşabiliyor ve dosya safahatına dair işlemleri kolayca yapabiliyor.

Avukatlara Yönelik Diğer Düzenlemeler

Bakan Tunç, açıklamalarında ayrıca avukatların haklarıyla ilgili yapılan diğer düzenlemelere de yer verdi. 2019 yılında, en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatların yeşil pasaport alabilmesi sağlanırken, 2020 yılında avukatlara görevlerinden doğan suçlarla ilgili temyiz hakkı tanındı. 2021 yılında ise avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Ayrıca, hukuk yargılamalarında "e-duruşma" uygulaması hayata geçirildi.

2022’de avukat stajyerlerinin sigortalı olarak çalışabilmesinin önü açıldı, 2023 yılında ise avukatların büro kurma giderlerini karşılayacak uygun kredi düzenlemeleri yapıldı. Bunun yanı sıra, avukatlık mesleğinde yeni başlayanlar için baro aidatının alınmaması gibi finansal destekler sağlandı.

Adli Yardım Bürolarına Yüzde 1’lik Artış

Adli Yardım Bürolarının gelirleri de önemli bir artış yaşadı. 2024 yılı itibariyle, Adli Yardım Bürolarının gelirleri yüzde 2’den yüzde 3’e çıkarıldı. Ayrıca, 20 yıl kıdemi olan hukukçulara arabuluculuk eğitimi alma imkanı tanındı. Uzlaştırmacıların yalnızca hukuk fakültesi mezunlarından olması sağlanarak, bu alanda bir standart oluşturuldu.

Bakan Tunç, tüm bu düzenlemelerle avukatların haklarını daha da güçlendirerek, adaletin sağlanması sürecine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PHA