“Mardin’i Öğreniyorum” Kitabına Yoğun İlgi

Eğitimci-Yazar Yıldız Yavaş, kitabının içeriği hakkında şu bilgileri verdi: “Kitap, Mardin ve ilçeleri hakkında anaokulu ve ilkokul öğrencilerine yönelik olarak hem boyama hem de etkinlik kitabı olarak hazırlandı. Amacım, kadim Mardin’imizin mimari, kültürel ve dil zenginliğini öğrencilere erken yaşta tanıtmaktı. Kitapta taş işlemeciliğinin ustaca sergilendiği konaklar, camiler, kiliseler gibi önemli yapılar yer alıyor. Ayrıca, Mezopotamya'nın kadim buğdayı, kirazı, üzümü ve badem şekeri gibi yerel değerler de tanıtılmakta. Dünya çapında tanınan bilim insanlarımızdan El Cezeri ve Nobel ödüllü Aziz Sancar’ı da bu kitapta öğrencilerle buluşturduk.”

Öğrencilerin Tarih ve Kültürle Buluşması

Yıldız Yavaş, öğrencilerin erken yaşta bu değerleri öğrenmelerinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Kitabın, Mardin ve çevresinin tarihi, kültürel ve coğrafi zenginliklerini çocuklara eğlenceli bir şekilde tanıtmayı hedeflediğini söyledi. Mardin’deki ilk imza günü, Mardin halkından yoğun katılım gördü ve etkinlik büyük bir başarıyla tamamlandı.

İki Gün Süren Etkinlik

Mardin Mall AVM’de gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar Yıldız Yavaş’ın kitabına olan ilgilerini gösterirken, yazarla fotoğraf çektirme ve kitabı imzalatma fırsatı da buldular. Etkinlik, öğrencilerin tatil dönemini değerlendirebileceği öğretici bir buluşma olarak hafızalarda kaldı.

Kaynak : PHA