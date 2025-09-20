Fatma Didar YILDIRIM – Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale’de sağlık yatırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Memişoğlu, “İlaç üretimini bir egemenlik meselesi olarak görüyoruz. Buradaki en önemli çalışmalardan biri Türkiye’nin ilk yerli SMA ilacına ve etkin maddesine yönelik geliştirme faaliyetleri olacak” ifadelerini kullandı.

“Kendi ilacını tek başına üreten bir ülke olacağız”

SMA ilacının üretimi için tarih veren Bakan Memişoğlu, “Bundan sonra moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üreten; vatandaşına bu ilaçları rahatlıkla ulaştırabilen bir ülke olacağız. İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz" ifadelerini kullandı.

“Çevre ülkelerin ihtiyacı olan ilaçları da üreteceğiz”

Sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalıştıklarının altını çizen Bakan Memişoğlu, “Sadece Türkiye değil, çevre ülkelerin de ihtiyacı olan ilaçları 2026'da insanlığa ulaştıracağız. Şimdi üreten sağlık modelimizde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) koordinasyonunda kendi cihazını, malzemesini, ilacını üretebilen sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedefiyle çalışıyoruz." dedi.

Kaynak : PHA