Adıyaman’da AK Parti teşkilatı uzun süredir tartışmaların odağında. Teşkilat içinde gruplaşmaların artması ve halkla bağların kopması, kamuoyunda ciddi bir tedirginlik yaratıyor. Vatandaşlar, perde arkasındaki kavgalardan rahatsız olduklarını dile getirirken, her geçen gün umutlarını kaybettiklerini ifade ediyor.

AK Parti’nin Yükseliş ve Düşüş Tablosu

AK Parti, 2004 yılından itibaren Adıyaman’da belediye seçimlerini aralıksız kazandı. Ancak son seçimlerde tablo değişti:

2004: Necip Büyükaslan %45

2009: Necip Büyükaslan %49

2014: Hüsrev Kutlu %56

2019: Süleyman Kılınç %53

2024: CHP’li Abdurrahman Tutdere %51

47 yıl aradan sonra CHP, Adıyaman Belediye Başkanlığını kazanarak siyasi dengeleri değiştirdi. Bu sonuç, AK Parti teşkilatında aday belirleme sürecindeki hataların ve halktan uzaklaşmanın bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Teşkilatta Değişim İhtiyacı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan’ın genel merkez tarafından görevden alınması, parti içindeki sorunların sürdüğünü gözler önüne serdi. Vatandaşlar, artık “bu onun adamı, şu bunun adamı” tartışmalarının sona ermesi ve liyakatli isimlerin göreve getirilmesi gerektiğini söylüyor.

Adıyaman halkı, şehrin hala 6 Şubat depremi sonrası yaralarını saramadığını, toz-toprak ve enkaz içinde bir kentte yaşadıklarını hatırlatarak, “Teşkilatlar halktan kopmamalı, şehre umut olmalı” çağrısında bulunuyor.

Haber: Mehmet Elçi