TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşanan saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Özdemir, saldırıyı en sert ifadelerle kınadıklarını belirterek, Türkiye'nin terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Bakan Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Nusaybin-Kamışlı sınır hattında, YPG terör örgütünün yandaşlarının şanlı kıyılarımıza yönelik gerçekleştirdiği hain saldırıyı en sert şekilde lanetliyorum. Bilinmeli ki bayraklarımıza ulaşmalı, devletimizin sarsılmaz gücüyle kırılacaktır. Bölgesel istikrarı, barışı ve huzuru sağlamaya yönelik adımlarımızı hedef alan bu alçak girişimler, gelişmişin birlik ve beraberliği karşısında buna karşılık bulamayacaktır. Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne kastedenlere karşı mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de aynılıkla kararlılıkla sürdüreceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz.'

Açıklamada, Türkiye'nin sınır güvenliğini ve ülkenin birlik ve bütünlüğünü hedef alan her türlü terör girişimine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajı verildi.

ULUSAL (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE