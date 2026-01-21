Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türk bayrağına yönelik saygısızlık ve provokatif tutumlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun açıklamada, ay yıldızlı al bayrağın Türk milletinin birlik, beraberlik ve bağımsızlığının en güçlü sembolü olduğu vurgulandı.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Vatanımızın aralığı ve birlik sembolü olan Şanlı bayraklarımıza yönelik her türlü saygısız tavır ve alçakça provokasyonu dikkatle kınıyoruz. Tarihimizin en kutsal emaneti, şehitlerimizin kanıyla yazılan destanın nişanesi olan ay yıldızlı al bayrağımız, millî kimliğimizin ve mukaddesatımızın tartışılmaz zamansaldır. Bu amacıyla, eğitim camiamızın tüm mensupları ve aziz milletimizle birlikte, bayraklarımıza olan bağlılığımızı bir kez daha ilan ediyor; onun gölgesinde, yüce Türk milleti olarak onu daha güçlü, daha birleşik ve daha kararlı düzenli olarak beyan ediyoruz. Rengini şehit kanından, direncini istiklal mücadelemizden alan şanlı sancağımız, vatan semalarında ilelebet direnecektir.'

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, açıklamada eğitim camiasının her zaman milli ve manevi değerlere sahip çıktığını belirterek, Türk bayrağının bağımsızlık mücadelesinin ve şehitlerin emaneti olduğunu ifade etti.

ADIYAMAN (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE