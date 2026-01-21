En çok tercih edilen yatırım araçlarından altına ilgi sürüyor. Altındaki yükselişin devam etmesi de yatırımcıları ileriye dönük neler yaşanacağı konusunda çekimser bırakıyor.Yaşanan gelişmelerle birlkte altın bugün rekor seviyelere ulaştı.

Yaşanan jeopolitik gelişmelerle birlikte altın rekor seviyelere çıktı. Ons altın 4 bin 878 dolara, gram altın ise 6 bin 790 liraya,çeyrek altın ise rekor kırarak11 bin 110 TL'ye yükseldi.

İşte güncel 21 ocak 2026 çarşamba altın fiyatları...

Altın (TL/GR)

6.751,13

22 Ayar Bilezik

6.196,13

Altın (ONS)

4.848,36

Yarım Altın

22.220,00

Çeyrek Altın

11.110,00

Gremse Altın

106.903,87

Ata Altın

44.097,85

Tam Altın

42.761,55

Has Altın

6.717,42

Kaynak : PERRE