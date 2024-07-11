6 Şubat'ta ağır yıkıma neden olan Adıyaman'da incelemede bulunmak üzere gelecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, STK temsilcileri ile biraraya gelerek ve yapımı devam eden deprem konutlarını incelemesi bekleniyor.

Adıyaman'da inceleme ve temaslarda bulunmak üzere sabah saatlerinde gelecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret edecek. Bakan Kurum, düzenlenecek olan Koordinasyon Toplantısı'na katılarak, İndere Afet Konutları İncelemesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Bakan Kurum daha sonra Mara ve Musalla Mahalleleri Kentsel Dönüşüm alanlarını ziyaret ederek, Besni İlçesinde devam eden Afet Konutlarını incelemesi bekleniyor. Bakan Kurum daha sonra kentten ayrılması bekleniyor.



Kaynak : PHA