Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü K-Odak Binasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan “Işığın Bestesi” adlı sergi sanatseverlerin katılımı ile açıldı. Serginin açılışına Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç, Fotoğraf Sanatçısı Behçet Atabek, AFYOL Dernek Başkanı Musa Gürbüz ve birçok sanatsever ve fotoğraf sanatçısı katıldı. 41 yetenekli fotoğraf sanatçısının fotoğraflarından oluşan sergi Adıyaman İl Halk Kütüphanesi K-Odak binasında ziyaretçilerini Pazar gününe kadar ağırlamaya devam edecek.

Işığın Bestesi, fotoğraf sergisi ile ilgili açıklamalarda bulunan Fotoğraf Sanatçısı Behçet Atabek; “Ben Behçet Atabek Samsun'dan buraya geldim. 41 fotoğraf sanatçısı arkadaşımızın küratörümüz Halit Dokuzoğuz'un çağrısıyla fotoğrafları düzenlemesi ile bugün burada daha öncesinde İzmir'de sonra İstanbul'da ve sonrasında Samsun'da yaptığımız sergilerden sonra son olarak da Adıyaman'a bu sergiyi getirdik. Sergimizi Adıyamanlı sanatseverlerin görüşlerine açtık. Burada son olarak yapmamızın ve buraya taşınmamızın sebebi, zaten bu bölgede yaşanan 6 Şubat depreminden sonra sosyal anlamda bir takım değişiklikler yapalım. En azından o bölgenin insanı sanatsal anlamda gönül köprüsü kurulmuş olan bir manada güzellikler elde etsin. Kendine biraz sosyal anlamda yenilikler elde etsin diye buraya kadar getirdik. Sonuçta da sergimizi bugün açtık. Sergimiz başlarda söylediğim gibi arkadaşımız Halit Dokuzoğuz’un bizleri çağırmasıyla beraber yapılmış oldu. Sonuçta bugün bu sergi devam ediyor.“ ifadelerini kullandı.

Serginin açılışını gerçekleştiren Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse yaptığı konuşmasında; “Kültür binlerce yıl öteden süzülerek gelen ve bizi biz yapan her şeyin ortak adıdır. Sanat’ta kültürün estetik yolculuğudur. Bu anlamda fotoğraf sanatı bir anlamda sanatın zirve noktalarından bir tanesidir. Özellikle günümüzde sosyal medyanın gücüyle birlikte fotoğraf sanatının da inanılmaz bir güce kavuştuğunu gözlemliyoruz. Biz bu çerçevede Adıyaman'ın tarihi doğal kültürel zenginliklerini bir şekilde dünya ile paylaşabilmek için her platformda sosyal medyanın gücünü kullanmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede Nisan ayında düzenlediğimiz birinci Uluslararası Komagene Fotoğraf Zirvesinde yaptığınız çalışmalarda çok özel bir takım fotoğraflar ve videolar oluşmuştu. Tabi sosyal medyada çeşitli platformlarda da paylaşıldı. Bunun anlık etkilerini de Adıyaman'da kültürel miras alanlarımızda gözlemleyebilmek mümkün. Ben şu güzel haberi bütün Adıyamanlılarla paylaşmaktan gurur duyuyorum. Son 10 yılın verilerine göre depremin bütün olumsuzluklarına rağmen Adıyaman'da 2024'ün ilk 6 ay içerisinde yerli ve yabancı ziyaretçi sayıları dikkate alındığında son 10 yıl içerisinde 4 sıraya geldiğimizi görüyoruz. Yine 2023 Mayıs ayı ile 2024 Mayıs ayını kıyasladığımızda ziyaretçi sayımızda 4 katı oranında bir artışı gözlemlemekteyiz. Bizde bu çerçevede Adıyaman il Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak fotoğraf sergileriyle tiyatro çalışmalarıyla ve türlü çeşitli etkinliklerle bu anlamda hayatın Adıyaman'da normale döndüğünü bir şekilde ifade etmek istiyoruz.“ ifadelerine yer verdi.

AFYOL Dernek Başkanı Musa Gürbüz ise; “Adıyaman'da, Işığın Bestesi adlı fotoğraf sergisine öncelikle hoş geldiniz. Sergimiz Adıyaman İl Halk Kütüphanesi, eski adıyla şimdiki adıyla Kodak binasında pazar gününe kadar açık. Adıyaman'da tüm sanatseverleri daha doğrusu Adıyaman'da bulunan tüm sanatseverleri sevgimize davet ediyoruz. Emeği geçen bütün katılımcılara bu sergide bize yer sağlayan Kültür Müdürlüğü'ne, katılımlarıyla destek veren Adıyaman Belediyesine, Adıyaman Üniversitesi'ne de özellikle teşekkür ediyoruz. Bir özel teşekkür de Behçet Atabek hocama, dolaşan sergiyi Adıyaman'a getirip Adıyamanlı sanatseverlerle buluşturduğu için.“ dedi.

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Oruç yaptığı açıklamada; “Bugün farklı bir faaliyette farklı bir etkinlikte insanlarımıza birlikteyiz. Bir buçuk yıla yakındır depremden bu yana bir yarımız acı ve hüzün. Bir yarımız toparlanmaya çalışan bir çaba. Şehrin bir tarafı yıkılırken. Bir tarafı yapım ve toz toprak içerisindeyiz. Böyle bir ortamda bu tarz sanatsal faaliyetlerin değeri daha da belirgin hale geliyor. “ ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA