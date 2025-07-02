Adıyamanlı milli sporcu Ayşe İkra Erdoğan, 57 kilo üst genç bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Şampiyonada gösterdiği üstün performansla rakiplerini geride bırakan Erdoğan, büyük beğeni toplarken, antrenörü Erdal Erdoğan yönetiminde yaptığı disiplinli çalışmaların karşılığını Türkiye birinciliğiyle aldı.



Milli takım kadrosuna seçildi

Alınan bu başarı ile birlikte Ayşe İkra Erdoğan, 10-20 Eylül 2025 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılacak olan Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası’nda Muaythai Milli Takımı kadrosunda 57 kilo üst bayan sikletinde Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.



Adıyaman adına gurur kaynağı

Ayşe İkra Erdoğan’ın elde ettiği bu şampiyonluk, hem Adıyamanlılar hem de Türkiye Muaythai camiası için büyük bir gurur kaynağı oldu. Milli sporcu, Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olarak ülkesine bir altın madalya daha kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA