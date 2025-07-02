Türkiye’nin halı sektörü uzun yıllardır güçlü bir üretim geleneğiyle ilerliyor. Ancak son yıllarda dijital dönüşüm, bu köklü alanda yeni markaların hızla yükselmesine zemin hazırladı.

2019 yılında yalnızca çevrim içi satış modelini benimseyerek yola çıkan Cool Halı, bu değişimin en başarılı örneklerinden biri oldu.

Bugün hem Türkiye’nin dört bir yanında binlerce eve ürün ulaştıran hem de ihracat yaptığı ülkelerde bilinirliği artan Cool Halı, istikrarlı büyüme hikâyesiyle dikkat çekiyor

Kuruluş Hikayesi ve Dijital Vizyon

Cool Halı’nın fark yaratan tarafı, daha en başından fiziksel mağaza yatırımlarını tercih etmeyip tüm enerjisini dijital altyapıya yönlendirmesi oldu.

Geliştirilen kullanıcı dostu web sitesi, detaylı ürün tanıtımları, kolay sipariş adımları ve güvenli ödeme seçenekleri; alışverişi pratik ve güvenilir bir sürece dönüştürdü.

Bugün birçok kullanıcı, halı alışverişinde Cool Halı’yı ilk tercih olarak görüyor ve markayla uzun süreli bir bağ kuruyor.

Fonksiyonel ve Estetik Ürün Çeşitliliği

Cool Halı, ürün koleksiyonlarını yalnızca şık görünüm sunmak için değil, farklı ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlıyor.

Her kategoride kalite, fonksiyonellik ve sade tasarım bir araya geliyor:

● Salon halısı , evin ana yaşam alanına sıcaklık ve estetik katıyor.

● Mutfak halısı , leke tutmayan, kaymaz ve yıkanabilir özellikleriyle kullanım kolaylığı sağlıyor.

● Sisal halılar, doğal dokusu ve sade görünümüyle özellikle Avrupa pazarında öne çıkıyor.

● Çocuk odası halıları, yumuşak, alerji yapmayan dokusuyla ebeveynlerin güvenle tercih ettiği bir seçenek sunuyor.

● Banyo, balkon, giriş alanı ve yolluk koleksiyonları, Cool Halı’nın evin tüm noktalarına çözüm getirme yaklaşımını destekliyor.

Bu çeşitlilik, markanın farklı yaşam tarzlarına ve dekorasyon anlayışlarına yanıt verebilmesini sağlıyor.

İhracatta Güçlü Adımlar

Cool Halı’nın Türkiye’deki büyümesi, markayı kısa sürede uluslararası pazarlara da taşıdı.

Bugün Rusya, İrlanda ve Romanya gibi ülkelerde düzenli olarak satış yapan marka, her pazarın dekorasyon trendlerine ve kullanıcı beklentilerine göre özel koleksiyonlar geliştiriyor.

Örneğin sisal halılar, Avrupa’da doğal ve sade tarzın karşılığı olarak dikkat çekerken, Rusya’da klasik desenli salon halıları daha çok ilgi görüyor.

Marka şu anda Almanya pazarı için lojistik ve koleksiyon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu pazarda fonksiyonel mutfak halılarının öne çıkması bekleniyor.

Müşteri Deneyimini Önceleyen Yaklaşım

Cool Halı’nın başarısında ürün kalitesi kadar müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşım da etkili.

Siparişten teslimata kadar tüm süreç şeffaf ve hızlı bir şekilde yürütülüyor.

Kolay iade seçenekleri, gerçek kullanıcı yorumları ve etkin destek hattı; tüketicilerin markaya güvenini pekiştiriyor.

Bugün Cool Halı müşterilerinin önemli bir bölümü, memnun kaldıkları ilk alışverişten sonra yeniden tercih eden kullanıcılar. Bu sadakat oranı, markanın sürdürülebilir büyüme başarısının en somut göstergesi.

Gelecek Vizyonu

Cool Halı, büyümesini planlı ve dengeli bir stratejiyle yürütüyor. Önümüzdeki dönemde şu hedeflere odaklanmayı sürdürecek:

● Türkiye’de dijital satışta liderlik konumunu güçlendirmek,

● Avrupa pazarında tanınırlığı artırmak ve yeni ülkelere açılmak,

● Çevre dostu üretim modelleriyle sürdürülebilir koleksiyonlar geliştirmek,

● Dijital deneyimi artırılmış gerçeklik ve kişiselleştirme gibi yeniliklerle zenginleştirmek.

Bugüne kadar attığı kararlı adımlar, Cool Halı’nın yalnızca bugünün değil, geleceğin de güvenilir markalarından biri olmaya devam edeceğini gösteriyor.