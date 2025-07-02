Önceki gece İstanbul’da özel bir etkinlikte sahne alan Albere, performansı öncesi gazetecilerle yaptığı sohbet sırasında samimi bir itirafta bulundu.

Ünlü popçu, çocukluk yıllarındaki büyük aşkını ilk kez paylaştı: “Çocukken Çelik’e deliler gibi aşıktım. Klibinde Tanyeli oynamıştı, o kadar kıskanıyordum ki… Sırf ona yakın olabilmek için bir ara dansöz olmayı bile hayal ettim!” sözleriyle gülümsetti.

Albere, sözlerine şöyle devam etti: “Tanyeli yüzünden dansöz olmak istemiştim ama mesele o değildi. Asıl derdim Çelik’e yakın olmaktı… Çocukluk işte. Ama bugün bile Çelik ve Tanyeli’nin anılarımda özel bir yeri var.”

Yıllar sonra gelen bu içten açıklama, Aybüke Albere’nin samimi ve eğlenceli kişiliğini bir kez daha gözler önüne sererken, hayranlarının gönlünü de fethetti.