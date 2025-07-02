Adana merkezli 7 ilde uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.ANKARA (İGFA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildiğini ve 30 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya, operasyonların elebaşılığını yurt dışında firari durumda bulunan Ş.I.’nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında Adana, Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin illerinde toplam 38 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonlarda uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabancalar ve çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ''Adana Valimizi, operasyonları koordine eden Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Adana İl Emniyet Müdürümüzü ve İl Emniyet Müdürlerimiz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Uyuşturucuya karşı yürüttüğümüz mücadelemizde aziz milletimizin desteği ve duyarlılığı çok önemli. Şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin, biz gereğini yapalım. '' ifadelere yer verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1940269081132691863