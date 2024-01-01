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"Herkes rahata kavuşmadan bize rahatlık yok"

2024 yılının bölgenin yeniden ihya ve inşası için yeninden çalışacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, şehrin geleceği, bölgenin yeniden ihya ve inşası için 2024 yılında da çalışacaklarını söyledi.

"Herkes rahata kavuşmadan bize rahatlık yok"

Herkes rahata kavuşana kadar çalışacaklarını aktaran Aydın,"Adıyaman’ı düşünüyorum da; Akrabalarım, arkadaşlarım, hatıralarım ve hayallerim. Uğruna bir ömür harcadığım geçmişim ve elbette ki şehrimin geleceği. Bölgemizin yeniden ihya ve inşası için 2024 yılında da tüm gücümüzle çalışacağız. Herkes rahata kavuşmadan bize rahatlık yok."şeklinde konuştu.



Kaynak : PHA