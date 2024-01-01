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Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz ve İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile birlikte 2023 yılının son akşamında Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret ederek çalışan personelin ve hastaların yeni yılını kutladı, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Şirik'in eşlik ettiği Vali Dr, Varol ve beraberindeki heyet hasta vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla sohbet ederek hayırlı seneler dileğinde bulundu. Vali Dr. Varol, hastalara ve sağlık personeline yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak : PHA