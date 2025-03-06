Adeta sahneye çıkmak için doğmuş... Sahnedeki performanslarında dinleyicisini coşturuyor, “Sahnede vahşileşiyorum” diye anlatıyor.

Şarkı söylerken ortaya çıkan enerjisi gerçek hayatında da devam ediyor. Bıcır bıcır, kıpır kıpır bir kadın Aybüke Albere.

Yeni şarkısını Nisan ayında müzik severlerle buluşturacak olan Aybüke Albere’nin artık menajeri ve iletişimcisi Özgür Aras.

Aybüke Albere, değişimin başladığını verdiği birbirinden iddialı pozlarıyla duyurdu.

Uzun süredir sahnelerin ve markaların özel gecelerinin aranan ismi haline gelen Aybüke Albere adını daha çok duyacağız.