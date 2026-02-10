Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, üye çoğunluğunun sağlandığı tespit edildi. Üyelerin oybirliğiyle Divan Başkanlığına Prof. Dr. Kenan Özcan, kâtip üyeliklere ise Bülent Şener ve Gülay Göksu seçildi. Kongrede, son üç yıla ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile mali raporlar Divan Başkanlığı tarafından okunarak üyelerin oybirliğiyle ibra edildi.

'Atatürk'ün değerlerine her zamankinden fazla ihtiyaç var'

Kongrede konuşan ADD Besni Şube Başkanı Abdurrahman Erol Özbay, Türkiye'nin bugün Atatürk'ün kazandırdığı çağdaş değerlere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Görevi devrederken gençlerin ADD Besni Şubesine sahip çıkacağına ve bu sorumluluğu daha ileriye taşıyacağına olan inancını dile getirdi.

Mehmet Satıcı oybirliğiyle başkan seçildi

Seçime tek aday olarak giren Mehmet Satıcı, üyelerin tamamının oyunu alarak ADD Besni Şube Başkanı seçildi. Görevi devralan Satıcı, üyelere teşekkür ederek Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma çağrısında bulundu.

Adaylığının bir makam arayışı değil, açık bir duruşun ifadesi olduğunu belirten Satıcı, laiklikten, hukuktan, bilimden ve çağdaş yaşamdan ödün verilmesine sessiz kalmayacaklarını söyledi. Mücadelelerinin merkezinde Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilim anlayışının yer aldığını ifade etti.

Yeni dönemde gençlerin ve kadınların söz, yetki ve sorumluluk aldığı; şeffaf, katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Satıcı, ADD'nin toplumdan kopuk değil, toplumun içinde ve toplumla birlikte hareket eden bir yapıya kavuşacağını dile getirdi.

Deprem vurgusu ve ortak akıl çağrısı

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yurttaşları rahmetle anan Satıcı, deprem sonrası yaşanan zorluklar nedeniyle dernek çalışmalarının bir süre aksadığını, ancak bu sürecin geride bırakıldığını belirtti. Önceki dönem başkanı Abdurrahman Erol Özbay ve yönetimine emekleri için teşekkür eden Satıcı, yeni yönetim kurulu, üyeler ve gönüllülerle birlikte bu sorumluluğu layıkıyla taşıyacaklarını kaydetti.

Eğitim ve madde bağımlılığıyla mücadelede tüm sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilciliklerine ortak akıl çağrısı yapan Satıcı, 'Sorunun değil çözümün parçası olmak istiyoruz. Eğitim adına bir çivi çakılacaksa çekiç olmaya, bağımlılıkla mücadelede atılacak her adımın içinde olmaya hazırız' dedi. Konuşmasını usta sanatçı Levent Kırca'dan bir alıntıyla tamamlayan Satıcı, Cumhuriyetin kazanımlarına uzanan her girişimin karşısında kararlılıkla duracaklarını vurguladı.

Ortak çalışmalar mesajı

Divan Başkanı Prof. Dr. Kenan Özcan, ADD Adıyaman Şubesi olarak Besni ve Gölbaşı şubeleriyle ortak çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştireceklerini ifade etti. Cumhuriyetin aynı zamanda bir eğitim ve kadın hakları devrimi olduğuna dikkat çeken Özcan, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti kazanımlarının Türk halkı tarafından korunacağına olan inancını dile getirdi.

Kongrede söz alan Akif Bahçeci, Atatürk'ün çağdaş ve uygarlık değerlerini gençlere benimsetmek amacıyla daha fazla çalışacaklarını, diğer demokratik kitle örgütleriyle ortak etkinlikler gerçekleştireceklerini ve üye sayılarını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Emekli öğretmen ve iş insanı Selvinaz Karaboğa ise, sahip olduğu tüm kazanımları Atatürk'e borçlu olduğunu belirterek, özellikle genç kızlara Atatürk'ün Türk kadınına kazandırdığı eğitim olanakları, seçme-seçilme hakkı, miras hakkı ve Medeni Kanun kazanımlarının daha güçlü biçimde anlatılması gerektiğini ifade etti.

ADD Besni Şubesi yeni yönetimi

Yönetim Kurulu Üyeleri

Coşkun Zengel

Abdurrahman Güneş

Halil Dilsiz

Cengiz Balkaya

Canan Özbay

Emine Handan Tabakcı

Denetleme Kurulu Üyeleri

Ahmet Deveci

Halil Tatlı Emre

Haydar Gülten

Disiplin Kurulu Üyeleri

Akif Bahçeci

Nesip Dayan

Ünsal Kahraman

Genel Kurul Delegeleri

Mehmet Satıcı

Akif Bahçeci

Abdurrahman Güneş

