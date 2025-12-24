Günlerdir konuşuluyordu, sonunda açıklandı…

Ve gördük ki, halkı ne kadar düşündüklerini!...

Karar yine halkın değil, rakamların yanında durdu!

2026 yılı için belirlenen asgari ücret: 28.075 TL

Ancak TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırı: 29.828 TL

Yani bu ücretle bir aile, sadece gıda masrafını bile karşılayamıyor.

Barınma? Fatura? Ulaşım? Eğitim? Sağlık? Hepsi bu gelirin dışında kalıyor!

Eğer bir aile kiradaysa, bir çocuğu üniversitede okuyorsa,

Her ay düzenli olarak elektrik, doğalgaz, su, internet faturası ödüyorsa…

O sofraya nasıl et koyacak? Markete nasıl gidecek?

Bir mont, bir bot bile artık lüks oldu!

Yapılan zam %27. Ama resmi enflasyonun bile altında.

Gerçek hayat pahalılığına bakınca, bu zammın adı “geçiştirme” değil de nedir?

Asgari ücret geçim ücreti olmalı.

Sadece hayatta kalmak için değil, insanca yaşamak için yeterli olmalı.

Bugün gelinen noktada asgari ücret yoksullukla değil, açlıkla anılıyor!

Bu halk çalışıyor, üretiyor, vergi veriyor.

Ama karşılığında temel hakları bile karşılanmayan bir maaşa mahkûm ediliyor.

Soru net:

Allah aşkına bu halk nasıl geçinecek?

Çocuklar nasıl beslenecek?

Gençler nasıl hayal kuracak?

Emekçiler ne zaman insanca yaşayacak?

#Geçinemiyoruz

#İnsancaYaşamHaktır

#EmeğinKarşılığıVerilsin

#AsgariDeğilİnsaniÜcret