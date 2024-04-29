Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinin ardından resmi amblemin değişmesi konusunda gerek sosyal medyadan gerekse Başkent 153 Çağrı Merkezinden yoğun başvuru geldiği anımsatılarak, nitelikli çoğunluğun oluşmadığı için tek başına amblem değiştirme kararı alamadığını duyurdu. Son kararı halk verecek.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi amblemi konusunda kamuoyuna açıklama yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski güneşi olan Hitit Güneşi için yurttaşlardan gelen yoğun talebe karşı belediyeden açıklama geldi. Yerel seçimler ardından resmi amblemin değişmesi konusunda bir çok platformdan yoğun başvuru aldıklarına dikkati çekildi.

Konuyla ilgili Belediye Meclisi'nce tanıtıcı amblem belirlenmesinde salt çoğunluğun mevcut amblemin değiştirilmesi konusunda ise üçte iki (nitelikli) çoğunluk arandığı anımsatılarak, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP Grubu'nun 3'te 2 çoğunluğu sağlayamadığı ve tek başına amblem değiştirme kararı alamadığı vurgulandı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Bu nedenle yönetimimiz, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki siyasi parti gruplarına yeni bir amblem belirlenmesi konusunda kararın bir yarışma ile Ankara halkına bırakılması teklifinde bulunacaktır" denildi.

Hatırlanacağı gibi Ankara, Hatti Güneş Kursu sembolü ile özdeşleşen logosu ile biliniyordu. Ancak Melih Gökçek döneminde Ankara'nın logosu değiştirilmişti.