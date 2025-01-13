Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 28 Aralık 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren ANKA III, test uçuşlarına devam ettiğine dikkati çekildi.

İnsansız hava aracının mühimmat atışı testi, cihazın yeteneklerini bir adım daha ileriye taşıyarak önemli bir kilometre taşı olan ANKA III'ün yüksek irtifa ve uzun süreli uçuş yetenekleriyle, Türk savunma sanayisinin gelişimine katkı sağladığının altı çizildi.

https://twitter.com/TUSAS_TR/status/1878706216404222385

ANKA III gövde içerisinden mühimmat atışını başarıyla gerçekleştirdiğinin belirtildiği açıklamada, "ASELSAN’ın yerli ve millî üretimi TOLUN mühimmatı ile 20 bin feet irtifada 180 knot hızla atış gerçekleştirildi. Gövde içerisinden yapılan atışla ANKA III operasyonel kabiliyetini ve mühendislik becerisini bir kez daha kanıtladı. Ülkemiz için gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.