Fatma Didar YILDIRIM – Anahtar Parti, Adıyaman’da geniş katılımlı bir program düzenleyerek hem teşkilat buluşmaları gerçekleştirdi hem de yeni ilçe başkanlığının açılışını yaptı.

“Anahtar Buluşmaları” Toplantısı

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen “Anahtar Buluşmaları” toplantısına;

Genel Başkan Yardımcısı Varol Tosun,

MYK ve Kurucular Kurulu üyeleri Erdoğan Altun ve Salih Yılmaz,

Şanlıurfa İl Başkanı Metin Baydar,

Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan,

Merkez İlçe Başkanı Miktad Yoldaş,

Besni İlçe Başkanı Tevfik Dayan,

Tut İlçe Başkanı Murat Korkmaz,

Parti üyeleri ve İl Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Yoğun ilgi gören toplantıda partinin hedefleri, yürüttüğü çalışmalar ve bölgeye yönelik projeler değerlendirildi. Katılımcılarla istişarelerde bulunularak partinin yol haritası üzerine görüş alışverişi yapıldı.

ATSO Başkanı’na Ziyaret

Toplantının ardından Anahtar Parti heyeti, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında karşılıklı değerlendirmelerde bulunulurken, Torunoğlu’na günün anısına hediye takdim edildi.

Samsat İlçe Başkanlığı Açıldı

Program, Anahtar Parti Samsat İlçe Başkanlığı’nın açılışı ile devam etti. Coşkulu bir katılımla gerçekleştirilen açılışta, ilçe başkanlığı görevine getirilen Mustafa Çiçek ve yönetim kurulu kamuoyuna tanıtıldı.

Anahtar Parti yöneticileri, Samsat teşkilatının kurulmasının bölgeye yeni bir dinamizm katacağını belirterek, şu mesajı verdi:

“Halkımızla iç içe olmaya, sorunları yerinde dinleyip çözüm üretmeye devam edeceğiz. Samsat İlçe Başkanlığımız hayırlı olsun.”

Kaynak : PHA