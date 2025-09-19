Mustafa KAMIŞ – Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, FETÖ Terör Örgütü’ne yönelik operasyonlar sonrası yıllardır atıl durumda bırakılan eski HÜGEM (FEM) dershanesi binası, iddialara göre uyuşturucu bağımlılarının ve fuhuş faaliyetlerinin merkezi haline geldi. Bölge halkı tedirginlik yaşarken, Uyuşturucu ile Mücadele Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Cihat Arutay durumun ciddiyetine dikkat çekti.

“Gençler ve Halk İçin Açık Tehdit”

Federasyon adına açıklama yapan Arutay, söz konusu binanın toplumsal güvenliği doğrudan tehdit ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu bina hem gençlerimizin geleceğini hem de ilçe halkının güvenliğini doğrudan tehdit ediyor. Kahta bürokrasisine çağrımız açıktır: Bu yapı ya ivedilikle ıslah edilerek topluma kazandırılmalı, ya da tamamen yıkılarak tehlike kaynağı ortadan kaldırılmalıdır.”

Video Görüntülerinde Çarpıcı Manzara

PERRE Haber Ajansı’na ulaşan video kayıtlarında, eski dershane binasının harabe halde olduğu, içerisinde ise madde bağımlılarının sık sık toplandığına dair emareler görülüyor. Vatandaşlar, geceleri özellikle gençlerin ve çocukların güvenliği açısından ciddi kaygılar yaşadıklarını dile getiriyor.

“Artık Göz Yumulmamalı”

Arutay, açıklamasında federasyonun toplum yararına verdiği mücadelenin devam edeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Toplumun huzurunu ve çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu tabloya artık göz yumulmamalıdır. Kamuoyunu da bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz.”

Vatandaşlardan Yetkililere Sitem

Arutay, uzun süredir boş olan binanın çevresinde yaşanan olumsuzluklara dikkat çekerek yetkililerin acilen adım atmasını talep ederken, “Bu bina ya yıkılsın ya da topluma kazandırılsın” çağrısında bulundu.

Kaynak : PHA