Şeriban ÖZÇAKMAK – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek 22. Olağanüstü Kurultay’a hazırlanırken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri olan İstanbul Milletvekili, Sosyal Demokrasi Vakfı kurucusu ve Adıyamanlı siyasetçi Oğuz Kaan Salıcı, adaylık ve liste tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Hiçbir Liste Hazırlığımız Olmayacaktır”

Salıcı, sosyal medya X hesabından yaptığı paylaşımda, kurultayda herhangi bir liste hazırlığında bulunmayacaklarını duyurdu:

“Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı’nda başını çekeceğim, içinde yer alacağım hiçbir liste hazırlığımız olmayacaktır. Almış olduğum bu karar ne bir vazgeçiş ne kabulleniştir. Bu, Partimizi şahsi hırslardan ve gereksiz gerilimlerden koruma iradesidir.”

“Partimiz Yönetim Kriziyle Karşı Karşıya”

CHP’nin içinde bulunduğu sürece değinen Salıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Partimiz bir yönetim kriziyle karşı karşıya bırakılmış, yargı müdahalelerine açık hale getirilmiştir. Her şeye rağmen, başımıza gelen her türlü badireyi Partimizin bütünlüğü içinde ve kararlılıkla aşacağımıza inancım tamdır.”

“Bölünme Beklentisi Büyük Hayal Kırıklığına Uğrayacak”

CHP’nin birlik ve bütünlüğüne vurgu yapan Salıcı, şunları kaydetti:

“Partimizin bölünmesi beklentisiyle ellerini ovuşturanlar büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi, rüşvet ve yolsuzluk iddialarından arınacak güçtedir. ‘Temiz siyaset, temiz parti, temiz toplum’ sloganımız duvarlarımızdan silinmemiştir. Bizim aidiyetimiz Partimizin tarihine, değerlerine, geleneğine ve geleceğinedir.”

Kurultayda Gündem

CHP’nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak. Kurultayda 1300’ü aşkın delege, Genel Başkan ile Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri için ayrı ayrı güven oylaması yapacak. Ardından Genel Başkan, PM ve YDK asıl-yedek üyeleri seçilecek.

YSK’dan ‘İptal’ Başvurusuna Ret

Öte yandan CHP’li bir delegenin “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle kurultayın iptali yönündeki talebi, önce ilçe ve il seçim kurullarının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından da reddedildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, kurultayın yapılmasının önünde herhangi bir engel bulunmadığını açıkladı.

Kaynak : PHA