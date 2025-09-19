Şeriban ÖZÇAKMAK – 2024 yılında AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevine getirilen Faruk Bülent Kablan, “Genel Merkez tarafından görevinden alındı”ğına dair iddialara açıklık getirerek kendi isteğiyle istifa ettiğini duyurdu.

Başkan Kablan, makamlar geçici olduğunu vurgulayarak, “Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır” ifadelerini kullandı. Kablan, her zaman AK Parti'nin neferi olmaya devam edeceğini açıkladı.

Başkan Kablan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, değerli hemşerilerim; Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Bu kutlu görevi bana tevdi ederek aziz milletimize hizmet etme imkânı tanıyan, liderliğiyle bizlere daima istikamet çizen Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a en kalbi şükranlarımı sunuyorum.

Görev sürem boyunca birlikte yol yürüdüğüm, gece gündüz demeden fedakârca çalışan kıymetli il yürütme ve yönetim kurulu üyelerimize, gençlik ve kadın kolları başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, İl genel meclisi üyelerimize ve belediye meclisleri üyelerimize, mahalle ve sandık teşkilatlarımıza, büyüklerime, kardeşlerime, hanımefendilere, her kademede görev alan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bir aile olduk, Ak Davamız için omuz omuza mücadele ettik. Bu süreçte şahsıma duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz samimiyet için her birinize minnettarım.

Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, partimizin her kademesindeki cefakâr mensuplarına ve yol gösterici rehberliğiyle yanımızda olan Genel Merkezimize, Teşkilat Başkanlığımıza ve teşkilat büyüklerimize gönülden teşekkür ediyorum.

Biliyoruz ki; makamlar geçici, görevler nöbet mesabesindedir. Kalıcı olan, yüreklerde taşıdığımız millete hizmet sevdasıdır, AK Parti’nin kutlu davasıdır. Bu dava, nesillerin omuzlarında yükselen bir emanettir. Ben de bu emaneti taşımanın gururuyla, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti’mizin bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamız için çalışmaya, teşkilatımızın emrinde olmaya devam edeceğim. Hizmet, bir bayrak yarışıdır. İsimler değişir; ama inanç, azim ve ideal baki kalır.

Rabbim, niyetimizi halis, akıbetimizi hayırlı eylesin. Milletimizin hayır duasından ayırmasın.”

Kaynak : PHA