Fatma Didar Yıldırım - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin öncülüğünde, “Temiz Bir Adıyaman İçin El Ele!” sloganıyla başlatılan farkındalık programı kapsamında, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, gönüllüler ve öğrenciler Eğriçay Parkı ile Millet Bahçesi’nde temizlik yaptı.

Temizlik Seferberliğine Yoğun Katılım

Dünya Temizlik Günü ve Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcıları, Adıyaman Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri, Let’s Do It Türkiye gönüllüleri, mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları ile STK’ların personeli ile çevre gönüllüleri katıldı. Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahada temizlik yapan katılımcılar, park ve çevresini çöplerden arındırdı.

Öğrencilerden, Başkan Tutdere’ye Teşekkür Mesajı

Etkinliğe katılan öğrenciler ve çevre gönüllüleri, düzenlenen program dolayısıyla Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye teşekkür etti. Program sonunda Adıyaman Belediyesi’nin mobil ikram aracından öğrencilere ve gönüllülere ikramda bulunuldu.

