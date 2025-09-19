Gülbahar SÜNGÜ – Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın “tam kanunsuzluk” gerekçesiyle iptaline yönelik başvurunun reddedildiğini açıkladı. Karara göre CHP’nin olağanüstü kurultayı, planlandığı gibi 21 Eylül Pazar günü yapılacak.

YSK Başkanı Yener: ‘İptal Talebi Reddedildi’

YSK Başkanı Ahmet Yener, kurulun bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kurulumuz saat 15.30’da pazar günü gerçekleştirilecek olan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali için yapılan başvuruyu görüşmüştür. Kurulumuzda yapılan toplantı sonucunda CHP’nin pazar günü yapılacak olan 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın ‘tam kanunsuzluk’ nedeniyle iptaline yönelik talebin reddine karar verilmiştir.”

İlçe ve İl Seçim Kurulları da Reddetmişti

CHP’li delege Şahin Kurt, kurultayın iptali için önce Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’na başvurmuş, ancak talebi reddedilmişti. Kurt, bu kararın kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itiraz etmiş, İl Seçim Kurulu ise “ilçe seçim kurulu kararının kesin olması” gerekçesiyle oy birliğiyle “karar verilmesine yer olmadığına” hükmetmişti.

Başvurunun son adresi olan Yüksek Seçim Kurulu da aynı doğrultuda ret kararı vererek, kurultayın yapılmasının önünde hukuki engel bulunmadığını kesinleştirdi.

CHP’nin Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül’de

Alınan bu kararın ardından CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı, daha önce duyurulduğu şekilde 21 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

