Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi ile Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla beldeleri arasında bulunan tarım alanlarında sabah saatlerinde çıkan yangın, Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kontrol altına alındı.

Yeşilyurt mevkiinde sabah 07.00 sularında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesi üzerine destek talep etti.

Yangına, 25 Araç ve 47 Personelle Müdahale Edildi

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü koordinesinde, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de desteğiyle toplam 25 araç ve 47 personel yangına müdahale etti. Yaklaşık 5 saat süren çalışmaların ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak soğutma işlemleri de tamamlandı.

Kaynak : PHA