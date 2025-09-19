Şeriban ÖZÇAKMAK – AK Parti Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır bakımsız olan ve sık sık kazaların meydana geldiği Eğriçay Köprüsü’nün yenilenmesi için ihale çalışmalarının hızla başlayacağını duyurmuştu. Milletvekili Özhan bugün yaptığı açıklamada ise, ihale sürecinin tamamlandığının müjdesinin verdi. Milletvekili Özhan, Eğriçay Köprüsü ve TPAO Kavşağı Düzenlenmesi Yapım İşi” nin ihalesinin 18.09.2025 tarihinde yapıldığını açıkladı. Böylece, ‘TPAO Kavşağı Düzenlenmesi’ süreci de ihaleye dahil edilmiş oldu.

“Proje Bedeli 250 Milyon”

Proje bedelini de açıklayan Milletvekili Özhan, “Proje bedeli 250 Milyon TL olup, sözleşme sonrası ivedilikle yapım çalışmalarına başlanılacaktır” dedi. Vatandaşın can ve mal güvenliğini ön planda tutarak çözüme kavuşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Milletvekili Özhan, Adıyaman’a ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.

Projenin Yıl Sonuna Kadar Tamamlanması Hedefleniyor

3 ay içerisinde tamamlanması hedeflenirken, daha kalıcı ve güvenli bir çözüm için sürecin uzatılabileceği de bildirildi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölge daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşmuş olacak. Böylece bölgede, trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin ve yaralanmaların önüne geçilmiş olacak.

Kaynak : PHA