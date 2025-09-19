Mustafa İLİK – Adıyaman’da yerinde dönüşüm kapsamında yapılan inşaatlardan çıkan atıkların gelişi güzel dökülmesi çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Yol kenarlarında ve mahalle aralarında beton, tuğla, çimento, kireç ve plastik gibi atıkların bırakılması hem görsel kirliliğe yol açıyor hem de vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

İnşaat Atıkları Çevreyi ve Sağlığı Tehdit Ediyor

Kent merkezinde farklı bölgelerde devam eden inşaatlardan kaynaklı atıkların kontrolsüz biçimde bırakılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Rüzgârla etrafa yayılan inşaat malzemelerinin sokaklarda biriktiğini söyleyen vatandaşlar, bu durumun hem çevreye hem de insan sağlığına zarar verdiğini belirtti.

Vatandaşlardan Yetkililere Çağrı

Mahalle sakinleri, müteahhit firmaların sorumsuz davrandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Mahallelerimizde inşaat yapılan yerlerde müteahhit firmalar pisliklerini gelişi güzel bırakarak sağlığımızla oynuyor. İnşaat atıkları her yere yayılmış durumda. Kimse bunun önlemini almıyor. Çevre Şehircilik, Yapı Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü’nün bu firmalara en ağır cezaları uygulamasını istiyoruz. Belediye sürekli temizliyor, bizler de her gün kapımızın önünü temizliyoruz ama sonuç değişmiyor.”

“Kapımızı Açamaz Hale Geldik”

Vatandaşlar, inşaat atıklarının hayatlarını zorlaştırdığını dile getirerek, “İnşaat firmaları işlerini bitiriyor, paralarını alıyor ama olan vatandaşa oluyor. Rüzgâr bütün pisliği sokaklara sürüklüyor. Kapımızı, penceremizi açamıyoruz. Çocuklarımız ve bizler tozun, toprağın içinde yaşıyoruz. İnsan sağlığıyla oynamaya kimsenin hakkı yok. Yetkililerden acilen tedbir almalarını istiyoruz” sözleriyle sitemlerini dile getirdi.

Çözüm Beklentisi

Vatandaşlar, inşaat firmalarının denetlenmesini, çevreye atık bırakanlara yaptırım uygulanmasını ve bu tür görüntülerin sona ermesi için kalıcı tedbirler alınmasını talep ediyor.

Kaynak : PHA