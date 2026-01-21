Alsan, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, devletin asli görevlerinin 'araya girilerek' çözüldüğünün alenen ilan edilmesini ağır bir yönetim zaafı olarak nitelendirdi. Bu yaklaşımın yalnızca bireysel bir davranış değil, aynı zamanda kamu yönetimi anlayışındaki çarpıklığın göstergesi olduğunu vurgulayan Alsan, devletin bir partinin, bir yöneticinin ya da bir makam sahibinin lütuf dağıttığı bir alan olmadığını açık bir dille ifade etti.

'Bu, bir zihniyet ifşasıdır'

Alsan açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

'Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Adıyaman AK Parti İl Başkanı'nın bir vatandaşla birlikte çektiği videoda, 'hafta sonu emardan randevu aldım, işini hallettim' ifadeleriyle devletin asli bir görevinin araya girilerek çözüldüğünün açıkça ilan edilmesi, kabul edilemez bir zihniyetin ifşasıdır. Devlet; bir partinin, bir yöneticinin ya da bir makam sahibinin lütuf dağıttığı bir alan değildir.'

Sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm kamu hizmetlerinin, eşitlik, adalet ve hukuk ilkeleri çerçevesinde sunulmak zorunda olduğunu vurgulayan Alsan, bir MR randevusunun 'hafta sonu' ve 'araya girilerek' ayarlanmasıyla övünülmesini, aylarca sıra bekleyen ve sesini duyuramayan binlerce vatandaşın hakkının yok sayılması olarak değerlendirdi.

'Torpil başarı gibi sunuluyor, kamu vicdanı yaralanıyor'

Bu tür paylaşımların çözüm üretmek yerine sorunu normalleştirdiğini belirten Alsan, torpilin başarı gibi sunulmasının kamu vicdanını derinden yaraladığını ifade etti. Alsan, 'Eğer bir il başkanı, vatandaşın hakkı olan bir hizmeti ancak araya girerek alabiliyorsa, ortada övünülecek bir tablo değil; açık bir yönetim zafiyeti vardır' sözleriyle durumu sert şekilde eleştirdi.

'Biz bir kişinin işini değil, herkesin işini savunuyoruz'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanlığı adına konuşan Alsan, partilerinin yaklaşımını şu sözlerle ortaya koydu:

'Biz, bir kişinin işinin görülmesini değil; herkesin işinin görülmesini savunuyoruz. Biz, kamera önünde torpil anlatmayı değil; sistemi adil ve erişilebilir kılmayı savunuyoruz. Sağlık hizmetleri, siyasi şovların malzemesi yapılamaz.'

'Torpili değil, çözümü kurumsallaştırın'

Yetkililere açık çağrıda bulunan Alsan, devletin işini 'halletmekle' övünmek yerine, neden bu işlerin 'halledilmek zorunda kaldığının' açıklanması gerektiğini belirtti. Torpilin değil, çözümün kurumsallaştırılması gerektiğini vurgulayan Alsan, Adıyamanlıların haklarının kimliğine, görüşüne, siyasi tercihlerine ya da kime yakın olduğuna bakılmaksızın teslim edilmesi gerektiğini ifade etti.

Alsan açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Devletin kapısı torpille değil, adaletle açılmalıdır. Devlet, ilişkilerle değil kurallarla; ayrıcalıkla değil eşitlikle, keyfiyetle değil hukukla yönetilir. Kamu hizmeti, kimseye lütuf değildir; vatandaşın doğrudan hakkıdır.'

Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Alsan, açıklamasında yaşanan olayın münferit bir tartışma olmadığını, kamu yönetimi anlayışı açısından ciddi bir sorun alanına işaret ettiğini vurgulayarak, kamu hizmetlerinin adil, şeffaf ve erişilebilir biçimde sunulmasının bir siyasi tercih değil, anayasal bir zorunluluk olduğunun altını çizdi.

Kaynak : PERRE