“Kadir Gecesi Duaların Kabul Olduğu Müstesna Bir Gecedir”

Başkan Emircan Ahmet Alsan, mesajında Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğunu belirterek, bu mübarek gecenin önemine dikkat çekti. Kadir Gecesi’ni, Yüce Allah’ın rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, duaların kabul olduğu ve manevi huzurun doruklara ulaştığı özel bir zaman dilimi olarak nitelendiren Alsan, şu ifadelere yer verdi:

“Aziz Hemşehrilerim, bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecesi’ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kadir Gecesi, Rabbimizin rahmet kapılarını sonuna kadar açtığı, duaların kabul olduğu ve manevi huzurun doruklara ulaştığı müstesna bir gecedir.”

“Birlik ve Beraberliğimiz Daim Olsun”

Başkan Alsan, Kadir Gecesi’nin toplumsal dayanışma ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Alsan, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Bu kutlu gecede, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını, mazlumların gözyaşlarının dinmesini, ülkemizin huzur ve refaha kavuşmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Kalplerimizin sevgiyle, gönüllerimizin umutla dolduğu bu gecede, birbirimize daha sıkı kenetlenelim, dualarımızı eksik etmeyelim.”

“Tüm İslam Âleminin Kadir Gecesi’ni Kutluyorum”

Emircan Ahmet Alsan, Ramazan ayının ruhaniyetini derinden hissettiklerini ve Kadir Gecesi’nin bu ayın kalbi niteliğinde olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu vesileyle başta Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam âleminin mübarek Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”

“Kalplerimizi Umutla Dolduralım”

Başkan Alsan, mesajının sonunda, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Herkesin manevi huzur bulduğu, barış ve kardeşlik içinde yaşayacağı günlerin gelmesini dilediğini belirtti.

Alsan’ın bu mesajı, özellikle Adıyamanlı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Anahtar Parti’nin Adıyaman’da faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğini belirten Alsan, tüm Müslümanların Kadir Gecesi’ni kutlayarak iyi dileklerini iletti.

Kaynak : PHA