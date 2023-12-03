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Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından bu yıl 8 -16 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek 11. Boğaziçi Film Festivali’nin uluslararası yarışmasında 10 film yer alıyor.

Bu yıl festivalin uluslararası uzun metraj yarışma filmleri arasında; Muayad Alayan’ın annesinin ani ölümünün ardından iyileşmesine yardımcı olabilecek bir başlangıç yapma umuduyla babasıyla birlikte Birleşik Krallık'tan Kudüs'e taşınmak zorunda kalan ve Hayaletler Vadisi olarak bilinen bir mahallede eski bir eve yerleştikten kısa süre sonra bir dizi gizemli olaylar yaşayan ve suçlu bulunan Rebecca’nın hikayesine odaklanan ve dünya prömiyerini Rotterdam Uluslararası Film Festivali’nin Limelight Bölümünde yapan “A House in Jerusalem”; Marie Amachoukeli’nin altı yaşındaki bir Fransız kız ile dadısı arasındaki bağı ve beklenmedik bir şekilde ayrılmak zorunda kaldıklarındaki yaşadıklarını anlatan ve prömiyerini 76. Cannes Film Festivali’nde Eleştirmenler Haftası’nın açılışında yapan “Àma Gloria” yer aldı.

Tahmina Rafaella’nın kocası tarafından uygun olmayan bir anne olmakla suçlanan, İkinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın son günlerinin kaosunun ortasında oğlunun velayetini almak için savaşan Banu’nun hikayesine odaklanan “Banu”; James Marsh’ın İkinci Dünya Savaşı direniş savaşçısı, Nobel ödüllü oyun yazarı Samuel Beckett'in yaşamından pek çok kesitin sunulduğu ve 71. San Sebastian Film Festivali’nin kapanış filmi olan “Dance First”; Abu Bakr Shawky’in uçsuz bucaksız Suudi Arabistan çölünde yaşayan Matar ve Ghanim adındaki kardeşlerin Matar’ın devesi Hofira'nın hayatta kalmasını sağlamaya çalışmalarını anlatan ve prömiyerini 48. Toronto Uluslararası Film Festivali’nde yapan “Hajjan” da yer alan filmler arasında.

Ayrıca Behrooz Karamizade’nin birbirlerini seven, İran'daki yeni neslin hayatlarını yönetmeye devam eden gelenek, yozlaşmayla çatışan Amir ile Narges’in hikayesini konu alan ve 58. Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali'nin Kristal Küre Yarışması'nda Jüri Özel Ödülü kazanan “Empty Nets”; Domien Huyghe’nin babasının bir gemi kazasında değil denizin dibinde derinlerde dolaşan bir yaratık tarafından öldüğünü ispatlamaya çalışan Lena’nın hikayesine odaklanan ve prömiyerini 69. Berlin Film Festivali’nde yapan “Sea Sparkle”; Bille August’un yaklaşan I. Dünya Savaşı zamanı saygın bir subay olan Anton ile Baron'un tekerlekli sandalyeye mahkum olan kızı Edith ile olan arkadaşlığını anlatan“The Kiss”; Dmitry Dyachenko’nun Taygada oğlunu bağımlılıktan kurtarmak için onu zorla bir av evine kapatan bir babanın aynı zamanda patlak veren kuduz salgınıyla verdiği mücadeleyi anlatan ve ilk gösterimini 45. Moskova Fim Festivali’nde yapan “The Rage”; Timm Kröger’in 1962’de İsviçre'de bir fizik kongresinde yetenekli genç fizikçi ile esrarangiz caz piyanistin hikayesini konu alan dünya prömiyerini 80. Venedik Film Festivali’nde yapan “The Universal Theory” yer alıyor.

FESTİVALDE HER YELPAZEDEN FİLM VAR!

Son dönemin çok beklenen ve ödüllü filmlerini sinemaseverlerle buluşturacak 11. Boğaziçi Film Festivali’nin özel gösterimlerinde ise; Jessica Hausner’ın Cannes Film Festivali Palme d’Or adayı “Club Zero”; Alice Rohrwacher’ın Cannes Film Festivali Palme d’Or adayı “La Chimera”; Alix Delaporte’nin “On The Pulse”; Yasemin Çekiç’in Diyarbakır Anneleri’nin dramını anlatan “Sesler ve Yüzler”; Isabel Fernández’in Endülüs’te hâlâ büyük ilgi gören Elhamra Sarayı’nın inşasını anlatan “The Builders of Alhambra” filmleri yer alacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği, Turkcell ve Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğu, Anadolu Ajansı’nın Global İletişim Ortaklığı ve Türkmedya’nın ana medya sponsorluğu ile gerçekleşecek “11. Boğaziçi Film Festivali” ile ilgili tüm gelişmelere ve festivale dair güncel haberlere www.bogazicifilmfestivali.com ve festivalin resmî sosyal medya hesapları üzerinden erişilebiliyor.