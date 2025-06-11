Depremden etkilenen vatandaşlar için daha sağlam ve modern yaşam alanları oluşturulmaya devam ederken, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, çalışmaları yakından takip ediyor.

Depremden etkilenen köyler yeniden inşa ediliyor

İl genelinde depremden zarar gören köylerin yeniden inşası sürerken, Aksu Köyü de bu kapsamda modern ve güvenli yaşam alanlarına kavuşuyor. Geleneksel köy yaşamına ve yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen 65 yeni köy evi, bölge halkına konforlu ve dayanıklı bir yaşam sunması planlanıyor.

Vali Varol çalışmaları yerinde inceledi

Çelikhan ilçesine yaptığı ziyarette yüklenici firma yetkilileriyle görüşen Vali Varol, yürütülen inşaat süreci hakkında detaylı bilgiler aldı. Yeni evlerin en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirten Vali Varol, çalışmaların bölge halkının ihtiyaçları doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

Son olarak Vali Dr. Osman Varol, Aksu Köyü'nde devam eden inşa çalışmalarının ilçe ve köy halkına hayırlı olmasını temenni ederken, deprem sonrası yaraların hızla sarılmasına yönelik çabanın süreceğini ifade etti.

Kaynak : PHA